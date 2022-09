Pamela David abrió su corazón: "Yo nunca quise ser..."

El pasado fin de semana, Pamela David visitó a Guido Zaffora en América Top Ten y abrió su corazón frente a las cámaras de América TV. "Voy a confesar algo", comenzó diciendo la conductora, modelo, vedette y actriz argentina.

"Hoy estoy trabajando mucho para reencontrar esa pasión, esa Pamela que llegó desde Santiago del Estero, que vino a Buenos Aires con hambre de gol y ganas de decir ‘no me importa nada, quiero vivir acá y estudiar teatro’. Me acuerdo que en esa época igual yo pensaba que tenía que tener una carrera, aunque guardase el título pero, por las dudas, estudiaba para contadora", señaló.

Acto seguido, contó una anécdota junto a su progenitor que la hizo despertar. "Un día mi viejo me preguntó si estaba yendo a castings y le contesté que no, porque no me daba el tiempo. Ahí el me hizo dar cuenta que no era lo que yo quería lo que estaba haciendo, me sirvió un montón…".

Y continuó: "No es que dejé la facultad enseguida, lo hice cuando ya no pude seguir porque tenía mucho trabajo. Porque me puse las pilas y trataba de estudiar, ir a castings, todo".

"Yo nunca quise ser modelo", reconoció y detalló: "Un día me estaba probando zapatos en la calle Florida y pasó el dueño de Daniel Cassin y me preguntó si quería ser la cara de la marca. Al mes estaba por todos lados y después ‘El Bar’ me sirvió de trampolín".