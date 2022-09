Con qué estrella estadounidense chatea Daniel Gómez Rinaldi

Si bien muchos lo conocen por sus ocurrencias delante de las cámaras de El Nueve en el ciclo de Susana Roccasalvo, Daniel Gómez Rinaldi también entretiene y hace estallar en carcajadas a los oyentes en Detrás de escena, el programa radial que conduce en la AM 540.

De hecho, fue allí donde hizo una confesión al aire que sorprendió a todos. El comunicador contó que habla por redes sociales con una gran estrella estadounidense y sus compañeros quedaron asombrados. "Ayer chateamos todo el día", adelantó frente al micrófono.

Y continuó: "Ayer fue su cumpleaños y estuvimos hablando. Con ella nos seguimos en redes y les estoy hablando de una verdadera número uno, eh. ¡Es la señora Gloria Gaynor!".

Luego, detalló: "La saludé por su cumpleaños y me respondió, muy amorosa ella. En mis redes subí fotos juntos de cuando nos conocimos, el 10 de septiembre de 2014 en el Luna Park".

Sobre el día que se conocieron, señaló: "Aquél día de 2014, la esperé después de su recital y como una buena número uno que es, se quedó y nos hicimos fotos. El show duró dos horas y ella, amorosísima, se quedó charlando conmigo post concierto".

Daniel Gómez Rinaldi y Gloria Gaynor

Por último, indicó: "Esta mañana estuvimos chateando y hasta me puso ´muchas gracias Daniel´ en español. Tengo muchos mensajes de Gloria por privado. El año pasado, me escribió agradeciéndome que siempre la tengo presente. Me dijo: ´Gracias Daniel, amo muchísimo la Argentina y la pasé muy bien cuando estuve en Buenos Aires y en Córdoba actuando en 2014".