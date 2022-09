Cómo era la relación de Carlitos Balá con Maximiliano Marbuk, su representante

La muerte de Carlitos Balá tiñó de luto a toda la Argentina. Es que muchos de los adultos de hoy crecieron con él y transmitieron sus divertidas frases a sus hijos. Según informó su nieta, el emblemático conductor infantil falleció a los 97 años el jueves a las 21.30 en el Sanatorio Güemes.

Muchos salieron a despedirlo y uno de los que habló fue Maximiliano Marbuk, su representante. "Estoy arruinado, no puedo más. Sacando que trabajé con él, para mí era mi abuelo. Es un desastre esto. Siento que se me fue un trozo de mi vida. Lo quería mucho", expresó en llanto.

Maximiliano Marbuk, el representante de Carlitos Balá

Y, en diálogo con Arriba Argentinos, indicó: "Lo bueno es que él vivió bien. Era feliz. Le gustaba estar con la gente. Todos pensamos que iba a ser eterno, pero no. Estaba perfecto. Obviamente, tenía 97 años, pero el jodía con eso '97 años y no es caro'".

"Nunca perdió la alegría, hacía chistes, estaba perfecto. Anoche se descompensó y entró en un paro cardíaco. Ahora está allá arriba, haciendo reír", agregó en eltrece.

Carlitos Balá

Sobre su relación y cómo comenzó su vínculo laboral, señaló: "Estábamos un día almorzando. Su representante Oscar había fallecido, y le dije ‘Carlitos, ¿te puedo representar?’. Y él me dijo 'dale, pibe'. Empecé a trabajar con él y me fui enganchando más. Yo no lo sentía como un trabajo, era como estar con mi abuelo. Estuve como 10 años con él. Y la que siempre estuvo con Carlitos fue Laura, Panam".