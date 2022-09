Agredieron a Caramelito Carrizo y se descargó frente a las cámaras de América TV

Una televidente agredió a Caramelito Carrizo por su desempeño en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, y la panelista no se quedó callada. Todo ocurrió cuando estaban debatiendo sobre las acusaciones que hay contra L-Gante.

Caramelito Carrizo

"Hay una persona que me escribe por privado diciéndome que es vecina de Tamara", señaló Caramelito. Acto seguido, leyó textual: "Aquí no los quiere nadie, él entra al barrio con mucha gente y hace desmanes. A la salida lo esperan sus fans. Ella es una pobre chica que está bancando todo aquí y él es un desastre".

De paso, aprovechó el momento para hacer su descargo. "Le quiero decir a esta señora que lo estoy leyendo ahora, porque cuando estoy en el programa trato de prestar atención a mi trabajo y no estoy con el teléfono. Porque me dice ‘Te regalan info y no servís ni para leer’. ¡¡¡Cómo está la gente de agresiva!!! Te agradezco el mensaje y disculpame que tardé en leerlo", manifestó.

No es la primera vez que la panelista debe defenderse por su trabajo en el programa. Pocas semanas atrás lo hizo por los dichos de Cinthia Fernández y señaló: "Todos sabemos que yo no soy periodista, y estoy súper agradecida y feliz de estar en este espacio en el que me abrieron las puertas y me tratan como un par".

Y, en ese entonces, agregó: "Mis compañeros sí se manejan con papeles y documentación, porque es su profesión. Pero a mí lo que me pasa en este caso en particular es que Cinthia y Matías exponen constantemente la intimidad de ellos. Por eso todos la conocemos y podemos opinar. Cuando yo digo lo que pienso de ella, no hace falta un documento, yo dije que creo que la felicidad de sus hijas también tiene que ver con su padre, es lo que siento. Igual ella canta mi canción y no sé exactamente por qué…si le molestó lo que dije le pido disculpas".