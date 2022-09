Tras los dichos de Cinthia Fernández, Karina Mazzocco defendió a Caramelito

Cinthia Fernández continúa dando de qué hablar. Ahora fue por sus burlas a Cecilia Carrizo, o más conocida como Caramelito, quien se desempeña como panelista en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV. Sucedió que en el programa defendieron a Matías Defederico, el ex de la mediática.

Cinthia Fernández

"Ustedes lo aman y le hacen homenajes. Ahí Cora Debarbieri y Débora D’amatto habla con papeles" expresó Fernández y luego, a modo de burla, comenzó a cantar: "¡Caramelito y vos! ¡Caramelito y vos! ¡Caramelito!".

Frente a esto, Carrizo expresó: "Todos sabemos que yo no soy periodista, y estoy súper agradecida y feliz de estar en este espacio en el que me abrieron las puertas y me tratan como un par. Mis compañeros sí se manejan con papeles y documentación, porque es su profesión. Pero a mí lo que me pasa en este caso en particular es que Cinthia y Matías exponen constantemente la intimidad de ellos. Por eso todos la conocemos y podemos opinar".

Cecilia Carrizo, más conocida como Caramelito

Y continuó: "Cuando yo digo lo que pienso de ella, no hace falta un documento, yo dije que creo que la felicidad de sus hijas también tiene que ver con su padre, es lo que siento. Igual ella canta mi canción y no sé exactamente por qué…si le molestó lo que dije le pido disculpas".

Mazzocco no la dejó sola y salió en su defensa. "Cinthia también trabaja de panelista, no es periodista, también ha sido candidata política sin haberse recibido en una universidad, pero sí trabaja en el mundo de la comunicación y como tal puede hablar, expresarse y comunicar lo que siente, como lo hace en cada una de sus apariciones. Además, nosotros sentimos que su tema lo tratamos bien y con respeto, por ahí interpreta otra cosa…uno ve el mundo con los ojos que decide hacerlo".