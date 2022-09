Karina Mazzocco le frenó el carro a uno de sus panelistas y él tuvo que disculparse

Ayer, el Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra y el mundo entero se tiñó de luto. La monarca tenía 96 años y falleció en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos.

En Twitter, la familia real escribió: "La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana".

En los medios no hubo quien no se hiciera eco de la noticia y una situación muy tensa se vivió en 'A la tarde', el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV, cuando hablaban sobre el tema del momento.

Todo comenzó cuando Luis Ventura reconoció que la monarca inglesa no le simpatizaba. "No es un país que me agrade, y fue una mujer que atentó contra el amor de Lady Di hacia el hijo de ella…no sé. ¡Que me devuelvan las Malvinas!", expresó el periodista.

Lucas Bertero intervino y aportó: "La famosa frase ‘la muerte no mejora a las personas’ y yo, en muchos puntos, coincido con Luis. Para mí, más allá del protocolo qué hay que seguir y todo…en muchos momentos fue yegua, bastante yeguona la señora".

Al oírlo, Mazzocco se sorprendió e inmediatamente le frenó el carro. "Bueno, me parece que ese término qué que acabás de decir hay que erradicarlo por completo", expresó la conductora y él le pidió disculpas. "Perdón, entonces", indicó el panelista.

Finalmente, Karina manifestó: "Cada uno puede sentir lo que quiera, pero con respecto a las Malvinas ahí sí nos ponemos todos muy firmes porque sabemos que nos afanaron olímpicamente…pero eso nada tiene que ver".