Jorge Rial no se calló y habló de Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura

En más de una ocasión, Estelita Muñoz ha contado intimidades sobre Jorge Rial por el tiempo que compartió junto a él durante su matrimonio con Luis Ventura. En El Run Run del Espectáculo no se cansa de hablar del conductor de Argenzuela y ahora, fue el turno de él de opinar.

Todo comenzó cuando un seguidor le consultó a Rial por qué dejaba que Estelita "le faltara el respeto continuamente". Ante esto, él respondió: "Sí, me cuentan que todo el tiempo me está pegando". Sin ánimos de quedarse callado, continuó: "Pero está bien…si le sirve para tener laburo. A mí no me parece mal".

Y sumó: "Si es panelista gracias a eso me parece bien. ¡Pero hace veinte años que no la veo! No sé mucho qué puede hablar. Igual si quiere hablar no tengo drama. Mientras de trabajo, yo soy una pequeña Pyme. Hay mucha gente sentada en la tele gracias a hablar de mí, y yo eso lo valoro".

Estelita Muñoz y Jorge Rial

Recientemente, Estelita contó cómo afectó a sus hijos el último encuentro entre Rial y Ventura. "A mis hijos no les importa nada de la vida de Jorge. Ahora creo que lo verían muy mal si hubiese sido Ventura el que armó esta foto, porque fueron dañados. Por lo sucedido con Rial mis hijos fueron muy dañados", señaló al aire en Crónica TV.

"Esa foto fue unos días antes que él empezara su programa de C5N. Y justo por esto salió en todos lados... La gente hablaba si se habían amigado o no. Esa foto fue armada y digitada. El que tiene la cara de payaso de circo adelante, el señor Rial, ‘abuelito dime tu’. Yo lo dije cuando salió", expresó la panelista.