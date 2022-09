Estelita Muñoz reveló un duro dato sobre la relación de Mirtha Legrand y eltrece

Tras varios idas y vueltas, finalmente Mirtha Legrand firmó contrato con eltrece y regresó a la pantalla chica. La gran novedad de este 2022 fue que solamente encabeza la mesaza los sábados por la noche y los domingos, quien está a cargo del ciclo, es su nieta Juana Viale. De hecho, el programa mutó a "Almorzando con Juana".

Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura

Ahora, Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura, reveló en El Run Run del Espectáculo un duro dato sobre la relación de la diva de los almuerzos y el canal del solcito. "Si no firmaba ella, la nieta no firmaba. O sea que la nieta tan importante para Canal Trece, no es. El negocio era la señora, no la nieta", señaló la panelista frente a las cámaras de Crónica TV.

Posteriormente, cuando al aire emitieron el fragmento donde Legrand expresaba que le "había dolido que le cambiaran la música" para el ciclo de Juanita, Estelita disparó: "La señora fue medio despectiva con Valeria Gastaldi, que hizo la música de su nieta, porque dijo ‘la chica esa’, porque es la hermanastra de Viale".

En la primera mesaza de Mirtha la acompañaron Baby Etchecopar, Moria Casán, Fernando Galmarini y José Luis "El Puma" Rodríguez. Y este fin de semana, junto a la emblemática conductora cenaron Patricia Bullrich, Luis Majul, Santiago Maratea, Marcelo Polino y Karina Jelinek.

Uno de los momentos más divertidos de la emisión fue cuando Mirtha contó que en la cena los acompañaba la bodega Escorihuela Gascón, fundada 1884 y acotó: "Juro que yo no estaba". Todos estallaron en carcajadas.