La impensada información que revelaron sobre el programa de Mirtha Legrand

El pasado fin de semana, Mirtha Legrand finalmente regresó a la pantalla de eltrece con su emblemática mesaza. Junto a ella estuvieron Baby Etchecopar, Moria Casán, Fernando Galmarini y José Luis "El Puma" Rodríguez.

Mucho se habló sobre sus primeros invitados y hubo quienes criticaron la elección de los mismos. Es por esto que mientras hablaban en Intrusos sobre este tema, Marcela Tauro reveló un impensado dato. "Yo tengo información de Mirtha", comenzó diciendo la periodista frente a las cámaras de América TV.

Marcela Tauro

Y continuó: "Llamó ella a Guido Kaczka, ella está produciendo. Durante una de las grabaciones del programa 'Los 8 escalones', que él conduce, recibió el llamado de Legrand y le dijo ‘¡Guido, me dijo la producción que querés venir, pero no viniste! ¿Qué puedo hacer?’ Y bueno, él le respondió que no coinciden los horarios, así que están viendo".

Luego, agregó: "Pero además ellos se quedaron hablando, Mirtha le dijo que miraba ‘Los 8 Escalones’ y como participaba... todo. Me dijo Guido que, realmente, la escuchó fantástica. Pero esto demuestra que ella se puso al frente de la producción. ¡Ella está llamando a los invitados!".

Mirtha Legrand

Este sábado, Mirtha recibirá a Patricia Bullrich, Luis Majul, Santiago Maratea, Marcelo Polino y Karina Jelinek. Por su parte, el domingo Juana compartirá el almuerzo con Benjamín Vicuña, Flavio Mendoza, Leonardo Ponzio y Guadalupe Vázquez.