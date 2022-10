Habló la esposa de Jorge Lanata tras la filosa pregunta de Mirtha Legrand sobre su casamiento

Mirtha Legrand desconcertó a Jorge Lanata en la más reciente emisión de La noche de Mirtha (El Trece), al preguntarle al conductor por qué no la invirtó a su casamiento. Y ahora, Elba Marcovecchio se refirió al asunto en diálogo con Intrusos (América) y apoyó incondicionalmente al periodista.

“Hace mucho que te quería preguntar, ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?”, había interpelado Mirtha Legrand. A lo que Jorge Lanata respondió: “Ay, no puedo creer que me preguntes esto al aire. Es increíble, pero increíble en todo el sentido de la palabra. En lo bueno, en lo insistente, en lo memoriosa. Yo ya te expliqué que era re lejos y era tarde. Dije: ‘¿Para qué te voy a meter en un compromiso de tener que venir?’”.

Tras la aclaración de Legrand de que la consulta fue en broma, Lanata remarcó: “Me hubiera encantado que vinieras, te digo la verdad”. Y el tema quedó allí entonces sin mayores estridencias.

Este jueves, mientras entrevistaban en el ciclo que comanda Florencia de la V a Marcovecchio, la abogada agregó: “Con Mirtha habíamos comido en casa con ella y Marcela (Tinayre); fue gracioso, el casamiento lo hicimos en el Dok. Era lejos, tarde, más tirando a noche, la verdad no me parecía apropiado invitarla”.

En tanto que sobre la cena que compartieron con Jorge Lanata y Elba Marcovecchio con Mirtha Legrand, la entrevistada detalló: “No hubo diferencia entre lo que transmite en la TV y lo que es personalmente. A mí me llamó la atención. Lo que pasa es que a veces se confunde lo aguerrido con la calidez y ella es sumamente divertida”.

Finalmente destacó: “Fue una cena divina. ¿Sabés cuáles son las cenas más lindas? Las que son comunes y ella es una persona normal, grata, me faltó ponerme las pantuflas, pero no lo hice porque es Mirtha (risas)”.