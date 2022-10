Jorge Lanata se abrió y contó al aire un duro secreto familiar

Jorge Lanata visitó a Mirtha Legrand en su famosa mesaza y sorprendió a todos al contar un duro secreto familiar al aire. El conductor de PPT reveló que fue adoptado y señaló que se enteró cuando tenía 56 años de edad.

"Yo nací en Mar Del Plata. Yo soy adoptado, no sé por qué nací en Mar Del Plata. Me fueron a buscar mis papás allá y me traen a Buenos Aires, siendo yo muy chiquito", comenzó su relato.

Y continuó: "Mis padres no tenían hijos, habían tenido dos mellizos que habían muerto en el parto. Yo creo que también eso pudo haber sido lo que los decidió a adoptar. Mi mamá estuvo muchos años muy enferma, sí. Me reconocía gracias a Dios. Tenía un tumor cerebral y la operaron. Quedó con la mitad del cuerpo paralizado".

"No podía formar palabras. Solo decía 'si' o 'no'. Yo le hablaba y me decía 'si' o 'no', o se reía. Tenía mucho sentido del humor mi mamá. Se llamaba Ángelica", añadió Lanata frente a las cámaras de eltrece.

Jorge Lanata en la mesaza de Mirtha Legrand

Posteriormente, señaló: "Yo durante mucho tiempo, cuando no sabía que era adoptado, pensaba que yo había heredado el sentido del humor de mi mamá. Evidentemente no, pero bueno, tenía mucho sentido del humor ella".

Curiosa, Mirtha quiso saber cuándo se enteró que había sido adoptado y Lanata, expresó: "Hace 2 minutos. Lo supe a los 56 años. ¿No es increíble? Vos sabés que cuando yo me enteré digo 'no puede ser que me pase esto'. Me lo dijo una prima mía que falleció ahora, pobre, que se llamaba Liliana. Ella era hija de un hermano de mi mamá. Y un día le cuenta a Sara, mi mujer. La llama para tomar un café y le cuenta que siendo ella chiquita, había escuchado a su papá hablar con mi mamá de mi adopción. Dijo que siempre había querido contármelo".