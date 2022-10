Gastón Trezeguet reveló quién se va este fin de semana de Gran Hermano

Gran Hermano conocerá al segundo participante que dejará la casa más famosa del mundo este domingo por la noche, en la esperada gala de eliminación. Hay tres nominados en placa, Juan Reverdito, Martina Stewart Usher y Nacho Castañares Puente, y uno de ellos deberá abandonar el certamen en las próximas horas.

Si hay un participante que es considerado una leyenda dentro de Gran Hermano, ese es Gastón Trezeguet. Fue uno de los mejores jugadores que tuvo el formato dentro de su historia en el país, resistido en algún momento pero definitivamente un grandísimo estratega de la casa.

Gastón además surge de la primera edición del certamen, una de las mejores que tuvo Gran Hermano en Argentina. Aquella vez se realizó en 2001, en una época muy diferente a la actual desde lo social pero también desde el impacto que tiene cada personaje. Supo trascender a pesar de que no eran años de furor en redes, y eso, además de lo hecho en el reality, lo hizo trascender.

Por todo esto y más, Trezeguet es una palabra más que autorizada para analizar y opinar del reality. De hecho el productor es parte del grupo de panelistas que noche a noche debaten sobre los comportamientos y las actitudes que se desarrollan en esta edición 2022.

"A mí me gusta que el juego sea más sutil, no estar jugando tan agresivamente y que se vea tanto. Por eso, la forma que yo tenía de jugar era adentro del confesionario, y en la casa llevarme bien con todos", comenzó explicando Gastón en un mano a mano con Gente.

En la placa de candidatos a dejar la casa el domingo se encuentran los tres integrantes del grupo 'Los Monitos'. Hablamos de Juan, Martina y Nacho, quienes se sumergieron mucho más en el centro de la polémica por el complot que realizaron para nominar durante esta semana.

Gastón sentenció el complot como "muy torpe, muy apresurado", agregando que "No lo pensaron ni dos segundos: todos los participantes saben que no pueden nombrar a las personas y complotar entre ellos. Me parece muy burdo, con desgano".

Sabio jugador, Trezeguet explicó cómo fue su obrar en aquella edición que participó: "Yo no me puse a complotar a la semana de haber llegado. Me parece que el juego tiene que ser más fuerte a medida que pasa el tiempo, no al revés, y no tan explícito". "Fue lo que me atrajo del juego, me pareció sumamente bueno ver como se jugaba con la psicología de cada uno de los participantes", dijo sobre la estrategia.

Por otro lado, el productor decidió arriesgar y dar un pronóstico sobre quién se va el domingo de la casa: "Con esta placa, para mí se va Martina, pero me gustaría que se vaya Juan". Luego, para cerrar, explicó cómo jugaría de estar actualmente dentro del reality. "Trataría que no se note que estoy observando y jugando todo el tiempo. Me desquitaría en el confesionario en lugar de estar hablando todo el tiempo de juego y de aislarme del grupo", lanzó como dardo hacia 'Los Monitos'.