A cuál de los nominados a quedar fuera de Gran Hermano salvó la líder de la semana

Tras ser la ganadora de “la prueba del líder” que le dio inmunidad esta semana, Martina accedió a la chance de elegir a uno de los participantes nominados para salir de Gran Hermano (Telefe), para salvarlo de la placa. La joven terminó inclinándose por el integrante más polémico del reality, y su decisión causó malestar en la casa.

Los cuatro nominados a ser expulsados de Gran Hermano son Tomás Holder, Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Walter "Alfa" Santiago. Pero la líder de la semana eligió a uno de ellos para que quede fuera de los candidatos a abandonar el programa..

“Si bien lo tengo decidido desde el primer momento, me duele porque estoy dejando un amigo adentro, pero estoy jugando y confío cien por ciento en mi grupo”, expresó en un comienzo la participante de Gran Hermano que esta semana consiguió un importante beneficio.

Finalmente, Martina dio a conocer su decisión diciendo: “Le voy a dar una semana más a Alfa para que aprenda a vincularse un poco con las mujeres”. De inmediato, se desató una incómoda tensión en el reality, mientras que el concursante salvado se limitó a decir: “Es como yo digo. Nos estamos conociendo, no hay que prejuzgar, no hay que tratarnos mal. Espero que esto sirva para que estemos todos juntos y no hablemos de grupos, sino de un gran grupo de amigos que estamos compitiendo”. A lo que Martina agregó categórica: “Y que aprendamos a valorar a las mujeres”.

Este martes, la líder de la semana había ganado una prueba que le dio inmunidad para no estar entre las participantes que quedarían en placa de eliminación, a su vez, la joven accedió al beneficio de rescatar a uno de los nominados a salir de Gran Hermano.

El desafío en cuestión consistió en encontrar una serie de llaves escondidas en la casa y luego tratar de abrir el candado ubicado en el SUM. Martina Stewart Usher resultó ser la ganadora del reto que la excluyó de quedar como candidata a dejar la casa.