Gastón Trezeguet reveló por qué nunca tuvo una pareja seria

Gastón Trezeguet transitó con luz propia por Gran Hermano, tal magnitud adquirió su participación que se plantó para siempre en la industria de la televisión y en Telefe de manera específica, para hoy ser uno de los analistas de esta nueva versión.

El famoso adquirió una relevancia a partir de su camino individual, de su trabajo en los medios y del expertise en la materia. A pesar de que en los últimos años prefirió desarrollarse detrás de cámara, cuando se para delante de la lente también aflora su atracción.

En ese sentido, Gastón sorprendió a propios y extraños con una serie de confesiones de su más profunda intimidad sentimental, dado que aseguró que jamás sintió amor por otra persona y que nunca supo configurar una historia de pareja.

“No puedo creer que todos están bien en el amor. Todos tienen pareja, a todos les fue bárbaro”, exclamó en una visita a PH, para luego soltar la bomba, con ese dato desconocido de su privacidad y que nadie imaginaba: “Yo jamás tuve novio”.

Andy Kusnetzoff intentó profundizar y le preguntó: “¿Te enamoraste?”. Una consulta rutinaria y que la mayoría de las personas responden con naturalidad, pero Gastón sacudió todo al aseverar: “No. Eso es lo que te decía. No me enamoré. Y como no me pasó, no lo sufrí”.

Sobre los motivos o los episodios que influyeron en su vida para nunca construir una pareja, Trezeguet argumentó: “Si vamos a ir al centro del trauma me parece que hay una cuestión de defensa que es de no entrega. No entrega tanto en lo emocional como en lo sexual”.

Claro que también aclaró que se siente en plenitud con este modelo de su aspecto sentimental, que no le genera ninguna carga caminar por la soltería. Mientras que Andy indagó: “¿Nunca hiciste el amor, Gastón?”. Una manera de hallar otra revelación, ante lo cual Trezeguet manifestó: “Y, no estuve enamorado. Así que todo lo que hice fue todo menos amor”.