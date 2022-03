Fin del misterio: qué ingresó Diego Maradona a la Casa de Gran Hermano

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet, dos referentes de la primera edición de Gran Hermano, protagonizaron juntos un vivo de Instagram para recordar momentos de aquella edición que está cumpliendo 20 años. Como era de esperarse, ninguno de los dos se guardó nada sobre su experiencia en el programa y hasta incluso revelaron uno de los mayores misterios que rodeó aquella edición. ¿Qué ingresó Diego Maradona?

"Era la sal para el asado, pero hoy ¿quén te va creer que entró sal?", reveló Trezeguet. Sin embargo, Tamara lo contradijo: "¿Vos me estás jod...? No entró sal. El Diego dejó caer la bolsa, ahí alguien dice ´alta tiza´, que supongo que habrá sido Fernando, pero cuando vemos empezamos todos a saltar porque eran puchos. Estábamos desesperados por fumar, fue la semana que fumamos té", recordó Paganini.

Tamara Paganini hoy.

Gastón Trezeguet hoy.

"Es que tiró las dos cosas, puchos y sal. Ahí viene mi confusión, porque en un momento me preguntan cómo sabía que era sal. Pero yo me acuerdo perfecto porque usamos la sal para ese asado que estábamos haciendo". Y Tamara agregó: "Había 40 cigarrillos, que como no eran de la marca que auspiciaba el programa, el Diego no podía entrar con eso. Entonces, después me entero que lo pararon en el túnel de técnica y vaciaron los dos paquetes de cigarrillos en una bolsita".

Por último, Paganini habló sobre su alejamiento de los medios: "La mejor decisión que tomé para mi salud mental fue abrirme, no estar en ninguna novela. Porque salimos de ahí y nos ofrecieron grabar un CD, una novela, hacer teatro, tener un canal de televisión. Y creo que lo mejor que hice fue volverme a mi casa. A mí se me fue de las manos, estaba aterrorizada, con ataque de pánico, no podía salir. No me bancaba tanta agresión, tanto manoseo. He pasado por cosas terribles", aseguró.