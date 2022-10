Acusan a Juan Reverdito de corromper a sus compañeros de Gran Hermano

Juan Reverdito está complicado esta semana. El participante de Gran Hermano quedó nominado junto a sus aliados del reality (Nacho y Martina) y el público tiene en sus manos la gran decisión de ver quién continúa en la competencia de Telefe.

Mucho se habló en los últimos días sobre el participante y uno de los que opinó sin filtro fue Gastón Trezeguet. "Me parece tóxico para la casa y los chicos. Están todos tratando de divertirse y él siempre está buscando roña. Él no puede cambiar mucho, está muy hundido", señaló el mediático.

Gastón Trezeguet

Y agregó: "La casa quedó dividida y marcado por la expulsión de Tomás, que era bastante cantada porque no se lo quería mucho ni adentro ni afuera. Para mí él pecó bastante de chico, pensemos que tiene 21 años. Lo que si yo creo es que Juan es el digitador de todo, el que corrompió el grupo y la casa".

El pasado domingo, Tomás Holder fue el primero en abandonar el reality. Antes de partir, el joven le expresó a sus compañeros: "Me encantó conocerlos a todos. A pesar de que armé un grupo, en algún momento me hablé con todos. Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto".

Tomás Holder

"Es una oportunidad única, y sepan que cuando se van, no es algo malo, afuera los espera la gente que los ama y su vida sigue", cerró Holder y salió por la puerta grande.