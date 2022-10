Quiénes son los participantes con los que peor se lleva Juan en Gran Hermano: "No los puedo ni ver"

No son días fáciles para Juan Revertido en la Casa de Gran Hermano, ya que en la noche del jueves quedó definitivamente en placa y podría abanador el reality el próximo domingo, por lo que son momentos de ansiedad e incertidumbre para él.



En una charla con Gran Hermano, el participante fue sincero sobre cómo se siente en estas horas de dramatismo en el juego. “Me siento bien. Tengo buena vibra ahora porque me doy cuenta de que ya dependo de la gente. Ellos deciden si me quedo”, expresó Juan.



“A mí me votó la mayor parte de la casa. Obviamente que me votaron todos los hombres menos Nacho”, analizó uno de los participantes más polémicos en lo que va de la nueva edición de Gran Hermano.



Además, se refirió a su relación con algunas personas de la casa. “Hay gente que me cae muy mal acá adentro. Me cae mal el cordobés (Maximiliano), Alexis, Marcos y Thiago. No tienen respeto por nada. Entonces, ya me molesta escuchar sus voces”, reconoció Juan.



Para Juan y su grupo, compuesto ahora por Martina y Nacho, fue un verdadero baldazo de agua fría la eliminación de Tomás Holder, el pasado domingo, quien lo logró superar la placa que compartió con Marcos y Agustín.



En esta oportunidad, Juan quedó nominado junto a los otros dos integrantes de su grupo, luego de que les saliera muy mal el complot que llevaron adelante para dejar en placa a Alexis y a Coti.





Al anularse los votos que fueron dirigidos hacia “Córdoba y Corrientes”, como ellos quisieron apodarlos de manera burda para evitar mencionar sus nombres, el que los acompañó en placa fue Walter.



En la noche del jueves, Maximiliano hizo uso de su derecho como líder para salvar a uno de los nominados. Y finalmente se dio la lógica: sacó de la placa a Alfa, dejando a Juan, a Martina y a Nacho peleando por evitar abandonar la casa el próximo domingo.