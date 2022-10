Cuánto cobró Tomás Holder por estar en Gran Hermano 2022

El domingo pasado, se conoció el nombre del primer eliminado de Gran Hermano 2022. Con un porcentaje récord en la votación, Tomás Holder fue el elegido por el público y tuvo que abandonar el reality. Con un porcentaje del 59,4%, los espectadores hicieron notar su descontento con las polémicas actitudes del participante.

Tras su eliminación se reveló el monto de dinero que ganó durante su corta estadía en la casa más famosa del país. Según informaron desde la producción de Telefe, cada participante recibirá 180.000 pesos por semana. De esta forma, el influencer que pensaba irse con millones, no tuvo otra opción que retirarse con una cantidad de dinero mucho menor.

En diálogo con PrimiciasYa, Tomás contó aún no cobró el dinero y aclaró que "la verdad es que no me hace falta, no me interesa el dinero. Hoy mi prioridad es otra".

Tomás Holder.

Durante el breve tiempo que participó de Gran Hermano, había formado la alianza de “Los monitos”. El polémico grupo conformado por Juan, Martina y Nacho se sorprendió al recibir la noticia de que su amigo era el primer eliminado de la competencia.

Pero este no fue el único golpe que sufrió el grupo. Anoche, en una nueva gala de nominación, los tres integrantes que siguen en juego quedaron nominados. Además, se confirmó que hicieron complot.

Sobre el complot se mostraron imágenes en la que el grupo se puso de acuerdo en hacer la nominación espontánea ni bien finalizara la gala de eliminación, con votos “para Corrientes y para Córdoba”.

Luego se vio cómo Nacho fue directo al confesionario para efectivizar la espontánea y le aplicó tres puntos en contra a Alexis (proveniente de Córdoba) y dos a Coti (correntina). “Alexis empezó con una postura con nosotros, después la cambió y después volvió. Y lo de Coti es por una cuestión de estrategia y porque tengo poca afinidad, hay actitudes suyas que no me terminan de cerrar”, expresó.

Finalmente, la placa quedó conformada por Nacho (con 13 votos en contra), Juan (12), Martina (11) y Walter (4). En la siguiente gala se sabrá cuál será la decisión de Maxi en cuanto a sacar a uno de ellos de los nominados. Y el próximo domingo, se revelarán los votos del público que determinarán al siguiente expulsado o expulsada de la casa.