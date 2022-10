Lali Espósito mostró la cara en Instagram y habló de su salud

Esta semana, las cosas no salieron Lali Espósito esperaba y debió cancelar sus shows en Trelew y Neuquén. Sucedió que la querida cantante y actriz debe hacer reposo por un problema de salud.

"Tengo un cuadro muy heavy de tos y fiebre, que me imposibilita de hacer el show power que es el Disciplina Tour, de 2 horas. Quiero darles lo mejor...", explicó en Twitter.

Lali Espósito

Y señaló: "Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y, en caso de reembolso, ¡todo ok! ¡Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar... Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor".

La preocupación de sus fanáticos no paró de crecer en las últimas horas y es por esto que ahora dio señales de vida en Instagram a través de un video. "Tengo que hacer reposo, cosa que no pega conmigo pero bueno, a veces el cuerpo te pide parar. Me lo pidió a mí y acá estoy", expresó Lali.

"Paso a mostrar esta cara y a decirles gracias por su amor y preocupación. Sobre todo en estos días, agradecer profundamente a la gente del Sur, de Neuquén y de Trelew por su comprensión y su amor, que se bancaron la postergación del show. Gracias de verdad", agregó.