Esto dijo Sol Pérez sobre el primer eliminado de Gran Hermano

Gran Hermano se encuentra en el centro de todas las miradas y no hay quien no esté hablando sobre el tema. El pasado domingo se conoció al primer eliminado del reality: Tomás Holder. Muchos salieron a opinar sobre lo ocurrido y Sol Pérez no se quedó al margen.

"La salida de Tomás Holder tan temprana me resultaba impensable. Creo que la forma en la que viven en la casa es un poco reflejo de la sociedad, van muy rápido, porque la vida va rápido la forma de las redes sociales que es todo efímero, enseguida te aburrís y a otra cosa", expresó la mediática en diálogo con La Once Diez.

Tomás Holder

Y sobre el programa de Telefe que hoy conduce Santiago del Moro y anteriormente lo hizo Jorge Rial y Soledad Silveyra, confesó: "Siendo más chica fantaseaba con la idea de estar en Gran Hermano, se lo contaba a mi mamá. Yo miré todas las versiones de Gran Hermano".

"Mirarlo de afuera es una cosa, y estar ahí adentro sin saber nada de afuera debe ser muy fuerte, pensemos que no tienen la menor idea de nada, mucho menos de lo que el público piensa de ellos. Miremos el grupo de ‘los monitos’, sobre todo Juan, el taxista que creía que era el gran estratega", agregó Pérez.

Este domingo, otro participante quedará afuera de la competencia. Son tres los que están en placa y a quienes el público puede votar para que abandonen el reality. En la cuerda floja se encuentran: Martina, Juan y Nacho.