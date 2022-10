Antes de entrar a Gran Hermano, Tomás Holder tenía una fuerte presencia en las redes sociales. En Instagram, el ex participante del reality de Telefe, cuenta con más de 300 mil seguidores que están pendientes de sus movimientos.

A pesar del apoyo que tiene en la web, se convirtió en el primer eliminado de la casa más famosa y polémica del mundo. Ahora, tras quedar afuera del reality compartió un mensaje para sus admiradores. "Gracias a todos los que siempre me apoyan. Cumplimos el sueño de llegar todos juntos a Gran Hermano. Fue un juego muy divertido en el cual pudimos ver mucho sobre mi personaje y un poco sobre mi personalidad", expresó y añadió: "Muchas cosas quedaron por demostrar...".

Tras quedar afuera de Gran Hermano, Tomás Holder apareció en Instagram

En redes, Holder mostraba un personaje "tincho, superficial y bastante discriminador". Y si bien antes de abandonar el programa le aseguró a sus compañeros que había intentado mostrar su personalidad, ahora dijo otra cosa.

Antes de salir por la puerta grande, señaló: "La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. A pesar de que armé un grupo, en algún momento me hablé con todos. Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto".

Y cerró: "Es una oportunidad única, y sepan que cuando se van, no es algo malo, afuera los espera la gente que los ama y su vida sigue".