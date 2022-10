La fuerte respuesta de Tomás Holder a Santi Maratea: "No me..."

Tomás Holder fue, durante la primera semana de Gran Hermano, hasta su salida, uno de los personajes más polémicos del reality show de Telefe. Y afuera, esa marca se mantiene, dado que continúa generando críticas, cuestionamientos y comentarios de todo tipo.



Todo surgió cuando en LAM, durante un mano a mano, Ángel de Brito le puso sobre la mesa una revelación de las últimas horas en las redes sociales. “Le escribiste a Maratea…”, le dijo el conductor. “Eso me pareció una locura. ¿Viste cuando le hablás a famosos y decis: ‘No te va a contestar nunca’?”, respondió Holder.



Sucede que Santi Maratea les había prometido a sus seguidores que les iba a mostrar si algún participante de Gran Hermano le había escrito alguna vez. Hasta que encontró el mensaje de Holder. “Sos hermoso”, le escribió hace unos años.



Luego de aclarar que jamás dudó de su sexualidad, Tomás opinó sobre la actitud de Santi Maratea de haber difundido ese mensaje. “Creo que él quiso exponer a un estereotipo como si fuera todos del mismo palo y no, cero. Santi tiró un manotazo de ahogado para aparecer un poco en las redes capaz…”, comentó Holder.



Tras la aclaración, De Brito le repreguntó: “¿Un poco de prensa?”. Ante esto, Tomás no dudó en su respuesta. “Sí, obvio. Yo no le contesté. Fijate que ni lo nombré. Creo que si yo hubiera tenido alguna duda, hubiera salido a responder y a defenderme. Pero reaccioné tranquilo”, contestó el ex Gran Hermano.



Asimismo, el conductor de LAM reconoció que a él también los sorprendió que Santi Maratea lo expusiera de esa manera porque esa declaración puede entenderse de maneras muy dispares.

El mensaje de Tomás Holder a Santi Maratea.



“A mí no me genera nada. Se la habré tirado por el físico, pero para joder, porque yo no era conocido y como él es famoso pensé que no lo iba a leer”, volvió a aclarar Holder sobre los motivos de ese mensaje.



En tanto que, con su clásica picardía, De Brito reflexionó: “Y en ese momento no te contestó, te fue a buscar ahora”. Por su parte, Tomás expresó: “Y por eso te digo, cuando tiran el manotazo de ahogado, que necesitan un poco de atención, ahí salen”.