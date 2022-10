Santi Maratea mandó al frente a Tomás Holder tras sus comentarios homofóbicos

Tomás Holder se convirtió en uno de los aprticipantes de Gran Hermano más polémicos de todos. Y es que, el joven se hizo famoso en Tik Tok por sus comentarios desagradables. Como si fuera poco, en el reality sigue manteniendo el mismo perfil y a la gente ya no le causa gracia.

Cuando Holder se presentó en Gran Hermano lanzó un fuerte descripción: "Considero que soy un pibe muy avasallante, soy una persona muy fuerte. Soy Tomás Holder, tengo 21 años y soy de la ciudad de Rosario. Soy influencer, me dedicó a todo lo que es redes sociales, hago presentaciones en boliches".

"Hago un personaje en las redes de un Tincho medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier viste. A la gente lo hace reír mucho y me encanta. Me encanta verme gigante, esa sensación de estar todo venoso, grande, me gusta", confesó Tomás Holder causando el enojo de varios en Twitter.

Como si fuera poco, durante la despedida con su familia, la madre le metió una carta en el bolsilo y Gran Hermano llamó al confesionario a Holder para pedirle que la entregue: "Mamá, yo no sabía nada de esto, te amo. Te agradezco por haber venido hasta acá, sé que no es fácil, porque tenías que dejar a mis hermanitos allá".

"No puedo leer esta carta ahora pero te la agradezco de corazón. Sabés que se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque sé por todo lo que pasamos y todo lo que hiciste para formarme como persona. Y hoy en día soy esto gracias a vos. Te prometo que apenas salga nos vamos a reencontrar, te lo juro", expresó.

Ahora bien, en más de una ocasión, Tomás Holder tuvo varios comentarios homfóbicos dentro de Gran Hermano. Pero fue Santiago Maratea quien decidió romper el silencio y mandar al frente al influencer. Y es que, el activista decidió mostrar los mensajes que recibiía del "hermanito".

"¿Holder es el que dice que tiene un personaje homofóbico? Me manda esto 'sos hermoso'. Mejor me prendo un palo santo, esto no me agradó nada", finalizó el famoso junto a los videos que compartió burlándose del participante de Gran Hermano.