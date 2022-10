Las filosas definiciones de Jorge Lanata sobre el presente de Mauricio Macri, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner

En una entrevista con el portal Teleshow, Jorge Lanata habló sobre su nueva serie documental, Hache, en donde el periodista aborda temas sociales con testimonios y con un enfoque absolutamente actual. Además, el conductor se refirió a la escena de la política actual y sus proyecciones para quiénes serían los posibles candidatos en 2023. En este sentido, se refirió a la posibilidad de que Mauricio Macri se postule, la centralidad en el poder que actualmente tiene Sergio Massa, y el objetivo de Cristina Fernández de Kirchner para estos próximos tiempos.

Entre las temáticas que cubre Jorge Lanata en la serie que se puede vers desde este miércoles en Star+ se encuentran eutanasia, justicia por mano propia, cambio de sexo, dark web; entre otras. En diálogo con Mariana Dahbar de Infobae, el conductor definió a Hache diciendo: "Lo que no se nombra: es un juego de palabras. Y tiene que ver con las cosas conflictivas de las cuales no hablan los medios tradicionales. Y se nos ocurrió, a partir de ahí, hacer una serie de documentales. Esta es la primera temporada, y ya estamos trabajando en la grabación del final de la segunda temporada".

Sobre el capítulo que más lo impactó, Lanata contó: "En el capítulo de justicia por mano propia entrevisté a una persona que había matado a un ladrón y que no estuvo preso porque fue en defensa propia. Me impresionó cuando le pregunté cómo vivía lo que había sucedido y me dijo: “No hay un día en el que yo no me acuerde de ese chico. Bueno, este tipo no fue condenado pero de algún modo tiene su condena...”. A su vez, el periodista confesó que cambió su opinión sobre el tema género con uno de los capítulos de la serie. "Con todo el tema del género, por ejemplo, yo tenía mucho prejuicio. Y... el tema de los hombres que se hacen mujeres, las mujeres que se hacen hombres, los trans, esto, lo otro. Y finalmente, es: démonos la libertad los unos a los otros. O sea, que la gente se quiera ya es un milagro. Que se quieran como quieran, no meternos nosotros en cómo se quieren los demás. Me parece que eso es importante. Y eso lo aprendí con este capítulo"

A la hora de hablar de la actualidad del país, Jorge Lanata habló de la centralidad en el poder de Sergio Massa al relfexionar: "Creo que está todo complicado. Creo que Alberto perdió completamente el poder. Creo que, en este momento, la persona que más poder tiene en el Gobierno es Massa, porque Cristina está tratando de despegarse, no quiere aparecer vinculada al Gobierno. Está tratando de despegarse del fracaso de lo que ella misma inventó. Y Alberto desapareció: es un presidente formal, no decide nada, no hace política en el Gobierno y todavía sueña con la reelección, lo cual es un delirio".

En tanto que sobre la oposición, Jorge Lanata opinó: "Yo lo que te diría de la oposición, primero, es que es muy probable que gane, pero no es bueno que tengan la sensación de vaca atada. Nadie tiene la vaca atada y todo puede cambiar. Entonces, que ellos piensen que sí o sí van a ganar, para mí está mal. Porque los hace llevar adelante una conducta con la cual se pueden equivocar. Capaz ganan. A ver, si vos me decís, yo quiero que ganen. Ahora…".

A la hora de decir quíénes piensa que serán candidatos en 2023, Lanata sostuvo que Mauricio Macri puede presentarse. "Es difícil decirlo, porque yo todavía pienso que Macri se va a presentar. Entonces no sé porque, ¿qué hace Larreta si Macri se presenta? Larreta desde que nació quiere ser presidente y sabe que este es su momento. Bueno, y me imagino que irá a una interna con Macri y hay que ver ahí qué pasa. Veo al radicalismo como muy envalentonado con que sus resultados pueden ser buenos. No me imagino a los radicales discutiendo una vicepresidencia: creo que quieren discutir la presidencia. Y en ese caso no me imagino al PRO discutiendo una vicepresidencia. Entonces, cualquier cosa puede pasar".

Además, sobre la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner haga una jugada inesperada, Jorge Lanata remarcó: "No, yo creo que Cristina está muy preocupada por el tema judicial y que hoy su principal preocupación es que no la asocien al fracaso del gobierno de Alberto".