La foto íntima de Mauricio Macri que compartió Juliana Awada tras presentar su libro

Este sábado, Juliana Awada anunció el lanzamiento de su primer libro, Raíces, una obra en la que incentiva a los lectores a la búsqueda del bienestar y la vida saludable. En medio de la felicidad por el evento, en horas de la tarde la ex primera dama compartió una foto íntima en la que aparecen los afectos más importantes de su vida, su hija y Mauricio Macri.

Durante gran parte de la pandemia, Juliana Awada había compartido a través de las redes sociales una serie de recetas relacionadas con una alimentación sana y natural, utilizando las verduras cosechadas en su huerta e incentivando al culto de la comida hecha en casa.

“Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros”, escribió Awada sobre su flamante libre.

Además, la esposa de Mauricio Macri en estos últimos años ha remarcado la importancia del contacto con la naturaleza y los afectos, para así humanizar este presente tan agitado que nos toca vivir. Raíces fue editado por Penguin Random House y se comercializa a $10 mil en librerías y venta online.

Fiel a su premisa de estar rodeada de las personas más importantes en su vida, en horas de la tarde del sábado Juliana Awada compartió una foto en sus historias de Instagram en la que dibujó un corazón sobre la imagen de su hija Valentina Barbier y su esposo Mauricio Macri. En la postal también esta´presente Bruno Barbier, ex de Awada y padre de Valentina.