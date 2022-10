Preocupa el estado de salud de la empleada que acusó a Wanda Nara

Carmen Cisnero es la mujer que, un par de meses atrás, se encargó de difundir el polémico audio en el que se la escuchaba a Wanda Nara afirmar que se estaba divorciando de Mauro Icardi. Ella era empleada de la mediática y la acusó de deberle dinero y de tenerla "presa" en Milán.

Ahora, Juan Etchegoyen reveló nuevos -y preocupantes- datos sobre la mujer. "Quiero contarles algo tremendo. Pude acceder a información muy sensible sobre Carmen, la ex empleada de Wanda Nara, puedo asegurarles que hay preocupación por su salud", indicó el periodista.

Y detalló: "Ella está muy mal porque no consigue trabajo, sigue viviendo en la Argentina, ella no quiere que la muestren en los medios, está muy mal pero quiere que se haga Justicia, está inmersa en la causa y pregunta constantemente cómo sigue".

Carmen Cisnero

"Psicológicamente está devastada, no está haciendo terapia porque no tiene dinero, está en la desesperación", agregó y aseguró que la información estaba chequeada con Alejandro Cipolla, el abogado de la denunciante.

Finalmente, sumó: "También me contaron que se puso muy contenta por el apoyo de su país después de la marcha que se hizo, no le gustó que todo se agigante tanto".

Wanda Nara

Meses atrás, cuando se armó todo el revuelo mediático, Wanda contó que Carmen había dejado de trabajar con ella por un motivo personal "que no quería decir" y que había tratado de ayudarla para que estuviera bien porque no tenía familia. "Tenía una relación muy linda, casi familiar. Me sorprende muchísimo pero bueno, es una traición más", señaló la ex de Mauro Icardi.