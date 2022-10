Por qué Adrián Pallares quiere que Matías Defederico gane El hotel de los famosos 2

Ante las distintas versiones sobre quiénes serán los integrantes del Hotel de los Famosos, surgió el nombre de Matías Defederico como una de las posibilidades. Al enterarse de esto, Adrián Pallares disparó contra el futbolista mencionando por qué estaría bueno que sea parte.

Luego de lo que fue una muy buena primera temporada, en la cual Alex Caniggia se consagró como ganador, se confirmó que el Hotel de los Famosos tendrá su segunda parte. Ante esta novedad, comenzaron a surgir los distintos nombres que estarían en carpeta para integrar la segunda edición.

Pese a que la lista era larga, hubo uno que llamó la atención de Adrián Pallares. Es que en Socios del Espectáculo mencionaron que existía la posibilidad de que el ex futbolista sea uno de los que participe en la segunda temporada.

El encargado de lanzar el nombre del ex futbolista como una posibilidad fue Rodrigo Lussich: "Matías Defederico no está confirmado. Hay que ver si cierra". Su nombre le hizo ruido al conductor que no dudó a la hora de opinar sobre esta posibilidad.

Los nombres comenzaron a salir a la luz y Lussich dio a conocer quiénes serían los confirmados: "Charlotte Caniggia, Fernando Carillo, Alejo Ortiz, Delfina Geréz Bosco, Florencia Moyano, Mariano Caprarola, Marian Farjat, Federico Barón, Abigail Pereira, Bautista Araneo y Emiliano Rella, entre otros".

Si bien la lista de confirmados es larga, puso dos en duda: Matías Defederico y Dolores Bareiro. Es por eso que al dar el nombre del ex de Cinthia Fernández, Pallares aprovechó para tirarle un palito.

La primera en opinar fue Karina Iavícoli, quien bromeó sobre cómo se iba a tomar Cinthia Fernández esta situación al enterarse de la posibilidad de ver a su ex en la pantalla de El Trece. "La están internando a Cinthia en este momento”, tiró.

Pero la bomba vino de la mano de Adrián Pallares, quien jugó para el equipo de la modelo con un comentario filoso. "Ojalá que vaya así gana dinero y puede pagarle a Cinthia", disparó haciendo alusión al conflicto que hay entre la ex pareja por la manutención de sus hijas.