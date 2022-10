L-Gante apuntó contra MIrtha Legrand y Roberto García Moritán por un momento en que fue ignorado

Desde sus redes sociales, L-Gante expresó que se sintió ignorado por Mirtha Legrand y Roberto García Moritán cuando el sábado en La noche de Mirtha (El Trece) se debatieron temas relacionados con la difícil coyuntura de nuestro país.

Si bien la presencia de L-Gante en el programa de Mirtha Legrand generó gran atención por su supuesto romance con Wanda Nara, el popular artista también participó de un acalorado debate sobre la actualidad política y consideró que no recibió la atención que merecía por parte de la diva y del diputado Roberto García Moritán, quien también estuvo como invitado en la mesa.

"Hay un gran negocio detrás de la pobreza, del cual lucran, lamentablemente, muy pocos”, explicó en un momento del ida y vuelta García Moritán, y cuando Legrand quiso saber como operaba eso, el funcionario respondió: “Generando necesidad”.

Fue en ese momento en que L-Gante le cuestionó al representante de Juntos por el Cambio: “¿Negocios que lucran con la pobreza o que llevan a la pobreza?”.

Entonces Roberto García Moritán siguió adelante con su idea, sin recapacitar en el eporte de L-Gante, y procedió a ilustrar su postura con un ejemplo de la película El lobo de Wall Streert.

Por su parte, el cantante no se quedó callado e insistió: “¿Es algo que lleva tiempo, y es difícil estar en el lugar de ser Presidente hoy en día, o creen que es algo que puede llegar a venir otra persona y solucionar rápidamente? Eso es lo que me gustaría saber”. Su interrogante no tuvo respuesta ni en el diputado, ni en Mirtha Legrand.