L-Gante lloró en televisión por Tamara Báez: "Era la persona que me...."

Este vierenes en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), L-Gante lloró al referirse a su tensa situación con Tamara Báez, su expareja y madre de la hija que tienen en común.

Tras ser consultado por las recientes denuncias de Tamara Báez, quien acusó a L-Gante de violencia de género, el cantante desestimó: "Ah, sí. Me han hecho muchas denuncias, acusaciones... Que le robé el caniche ahora me están comentando las redes...".

Luego, sin mencionar a la joven en cuestión, el músico explicó: "Cuando hacés algo con maldad, en cierto punto, te olvidás de la lógica, yo sé cómo terminan esas personas, regalándose con sus mismas palabras".

En tanto que cuando el cronista le preguntó por la acusación de Baéz de haber recibido a la hija que tiene con L-Gante con olor a marihuana, el entrevistado contestó: "Tenés que ser un mal padre para hacer eso, yo no estoy fumando marihuana. Si yo te tendría que decir algo... No le da la cara para decir eso a ella".

Además, el popular artista remarcó que en este último tiempo no le han permitido acercarse a Jamaica. "A mi hija no la puedo ver hace muchísimas fechas, hoy me da cosa hablar porque es mi hija y es la madre, y yo no tengo la misma actitud que ella, yo no soy así, yo siempre busco soluciones... Desde que comenzó esto es '¿querés tanto? bueno, dale'. '¿Querés más? bueno, te lo multiplico', porque uno se confía y como siempre me lo han dicho, no firmé nada por confianza y hoy me hacen esto".

Visiblemente conmovido, L-Gante continuó: "¿Sabés cómo soy de caballero manteniendo el silencio y no hacer lo que hace ella?, yo no me voy a poner hacer contra a la madre de mi hija. Que quede para la historia lo que ella hizo o dijo contra mí... Tengo que bancar que ensucien a mi mamá, que es una señora mayor que no tiene nada que ver".

Finalmente, L-Gante se querbró al explicar los detalles de su áspera relación con Tamara Baéz. "Parece así, '¿no te gusta este momento?, bueno dale, te doy más...'. Yo quiero ver a mi hija, este tiempo es cuando la bebé es chiquita, crece y es el tiempo que yo me pierdo, todas las cosas que está aprendiendo. ¿Sabés qué pasa? Que yo me acuerdo bien cuando salí en todos los canales diciendo que era la persona que me apoyaba", culminó el cantante conteniendo el llanto.