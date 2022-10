Las lapidarias definiciones de Viviana Canosa sobre Alberto Fernández y Facundo Manes

Viviana Canosa estuvo como invitada en el programa Ver y Rever (TN), y fiel a su estilo dejó contundentes declaraciones sobre la coyuntura política de nuestro país. La conductora no se privó de disparar críticas al oficialismo y a la oposición, con filosos dardos dedicados al presidente Alberto Fernández y al diputado Facundo Manes.

En uno de los momentos de la entrevista, Viviana Canosa cuestionó en duros términos el hecho de que el diputado de la UCR Facundo Manes haya salido a cruzar a Mauricio Macri, asegurando que durante su gobierno se cometieron operaciones judiciales y maniobras de espionaje ilegal.

"Yo creo que Manes es un K asintomático, no sabe que es K, pero es K. Enfréntenlo a Macri y gánenle, pero tienen que tener con qué", deslizó picante Canosa.

A la hora de hablar del rumbo del Gobierno, la periodista disparó sin filtro: "Esta clase política, este Presidente, la vice, el ministro manos de tijera, el que recorta, Massa. El que recorta todo, la libertad de expresión, los subsidios a la gente con discapacidad, el que recorta a la clase media, el que recorta la educación".

En este sentido, Viviana Canosa apuntó contra las recientes tomas de colegios realizadas por estudiantes en Ciudad de Buenos Aires. "Te toman las escuelas por un pebete de jamón y queso y no porque el ministro redujo una cantidad enorme de dinero para la educación. Este país está dado vuelta", sentenció.

A su vez, cuando Nicolás Wiñazki le preguntó a su invitada por su visión sobre Alberto Fernández, la comunicadora enfatizó: "Es una cosa impensada, cuando creés que ya está, se supera. Dice cosas incoherentes, yo creo que no está bien. De verdad lo digo, me da mucha tristeza pero no está bien este hombre".

Más allá de las críticas a Alberto Fernández, Viviana Canosa también cargó contra la oposición a quienes acusó de estar en "una pelea de vedetongas". "También te da vergüenza ajena, desánimo", subrayó tajante.