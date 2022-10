Qué es de la vida de la viuda de Jorge Guinzburg

Hay un dicho popular que marca que detrás de cada hombre exitoso, hay una mujer que lo sostiene. El caso de Jorge Guinzburg no fue la excepción. Detrás de él se encontraba Andrea Stivel, quien no solo fue su pareja por más de 22 años, sino que también lo acompañó en sus más grandes éxitos: Mañana Informales y La Biblia y el Calefón, entre otros. Hoy, alejada de la tele, busca darle vida al teatro que vio nacer a su padre.

14 años han pasado desde que el conductor falleció. Un 12 de marzo del 2008 partió casi de manera inesperada e inexplicable. El dolor quedó en todos los que disfrutaban de él en la tele, pero sobre todo, en sus familiares, quienes tuvieron la difícil tarea de seguir adelante sin él.

Hoy, varios años después, Andrea dialogó con Teleshow recordando aquellos años en los que supieron brillar juntos. Ilustres y desconocidos, La Biblia y el Calefón, Peor es nada y Mañanas informales, son algunos de los éxitos que pudieron compartir.

Sobre el último que realizó el conductor, Andrea Stivel no dudó a la hora de mencionar que fue el que más cómodo lo sintió: “Es el programa donde pudo desarrollar todas sus habilidades en un punto de maduración como periodista y como conductor”.

“Le permitía brillar por todos lados. Podía entrevistar en profundidad, hablar de actualidad, desplegar todo su humor y sumar elementos de prensa escrita. Fue como un concentrado de Jorge”, explicó sobre Mañanas Informales, el último programa en el que brilló Guinzburg.

Por su parte, Andrea Stivel logró convertirse en una de las productoras más importantes de la televisión. No sólo por los éxitos junto a Jorge, sino que también porque se lo ganó a puro esfuerzo. Hoy en día, se tomó un desafío importante desde lo personal. “Quiero recuperar un teatro que yo vi de chica en lo que hacía mi viejo con el clan”, mencionó sobre el Teatro Astros.

Además, se animó a contar los motivos por los cuales decidió alejarse un poco de la tele, más allá de que siempre le fue bien. “El estrés de la televisión en vivo es muy fuerte. Siento que estoy grande, me comprometo mucho y pongo mucho el cuerpo, y acá se trabaja de otra manera”, se sinceró.

“La vida a veces te cachetea y te pone en lugares que una nunca se imaginó, pero en lo personal aprendo todos los días, intento pasarla bien. Y en lo profesional me encanta trabajar, me involucro desde un lugar obrero, que me gusta porque empecé así”, mencionó Andrea Stivel sobre cómo se desempeña en su labor actualmente.