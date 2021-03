A 13 años de la muerte de Jorge Guinzburg, su hija le realizó un emotivo homenaje

Más de una década ha pasado desde que Jorge Guinzburg partió físicamente de este mundo. El comunicador y conductor de TV marcó un antes y un después en la pantalla chica y se lo recuerda constantemente. Sus ciclos La Noticia Rebelde, La Biblia y el calefón y Mañanas Informales dejaron una huella imborrable en la televisión argentina.

Hoy, al cumplirse un nuevo aniversario de su partida, Malena Guinzburg -su hija- aprovechó para compartir un video inédito del periodista y dedicarle unas sentidas palabras. "Hoy se cumplen 13 años sin mi papá. Este vídeo lo encontré el otro día y no sabía que existía. Es raro y hermoso poder ver algo nuevo de una persona que ya no está. Y encima acá doble, con mi bobe que también murió hace unos años. Amo cómo se miran", redactó.

"Se los comparto porque sé que también lo extrañan, les juro que no tanto como yo", expresó la humorista en su cuenta de Instagram donde la siguen casi medio millón de personas. La publicación se llenó de cientos comentarios y varias figuras del mundo del espectáculo también dejaron su mensaje.

"Te abrazo con mi corazón. Toda te abrazo. A vos, a tu viejo donde esté. Y , obvio, a tu tía", le escribió Gastón Pauls. "Su risa era todo, se lo extraña en la tele", "El otro día pensaba en tu viejo... ¿qué pensaría de la tele argentina de hoy? ¿Qué programa estaría haciendo él? No sé... se me ocurrió pensar en él y en el negro Fontova. Qué bien nos vendría a todos de un poco del humor ácido de ellos", "Me encantaba su programa, me divertía mucho", fueron otros de los mensajes que los internautas le dejaron en la publicación.

Jorge falleció en 2008 a los 59 años luego de que se agravara una infección pulmonar al quebrarse una vértebra, enfermedad que según los médicos, la sufría desde hacía tiempo. Además, padecía cáncer de próstata.