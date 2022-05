El emotivo recuerdo de Ernestina Pais con la familia de Jorge Guinzburg: "Ellos son mi familia, amo a todos, me cobijaron en momentos difíciles"

Ernestina Pais estuvo como invitada en LPA, el programa que dirige y conduce Florencia Peña, y en un momento de la nota la conductora de radio y televisión se tomó unos minutos para recordar al gran Jorge Guinzburg, con quien trabajó por mucho tiempo.

"Su gente es mi familia, amo a todos, me cobijaron en momentos difíciles y yo los cobijé en momentos difíciles", explicó.

"Fue una genialidad, lo hicimos cuatro años. A mitad del tercer año, Jorge ya enferma de una enfermedad tan terrible que nadie nombra, que se llama cáncer”, recordó sobre su trabajo en Mañanas Informales.

“El cáncer te permite saber que tenés tanto tiempo, de tu humanidad depende cómo lleves ese tiempo. Hay gente que se enoja mucho porque el mundo va a seguir y hay gente que lo festeja por la vida que vivió. Jorge lo festejó", siguió.

En 2012, por ejemplo, Ernestina había confesado lo que extrañaba a Jorge: "Extraño a Jorge. Ojalá hagamos un buen programa, que ande todo bien en las mañanas de América, pero con él era otra cosa. Trabajar con él era para mí ser feliz, porque estaba con un genio y una amigo. Lo extraño cada día".

"Imaginate, yo estaba a la mañana con él en tele y a la tarde en radio. Nos mirábamos y sabíamos qué pensaba el otro. Y eso que yo conocí y soy amigo de la mujer y los hijos. Pero no digo que era el número 1 porque era el mejor conductor, el mejor productor. Básicamente era un buen tipo. Eso lo hacía número 1", agregó.

"Por un lado, eso se conectó con recuerdos de mi infancia y mi papá. Uno niega cosas para seguir adelante. Me acuerdo que un tiempo antes, él se enferma y empieza a faltar al programa, yo estuve cinco meses saliendo al aire sin él. El me dijo: 'Vos tenés que llevar adelante el barco a buen puerto, hay 80 familias que dependen de esto, yo te prometo que me voy a curar'. Yo le decía que no quería saber nada, y él insistió. Y yo me lo creí”, confesó.

"Él es mi angelito", finalizó.