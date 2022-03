Ernestina Pais salió a hablar luego de su salida de MasterChef Celebrity

Si bien el paso de Ernestina Pais por la tercera temporada de MasterChef Celebrity no fue muy extenso, dio mucho de qué hablar. La conductora debió despedirse de las hornallas más famosas de la televisión, pocas semanas atrás, luego de no conquistar el paladar del exigente jurado en el desafío que consistía en preparar un plato inspirado en risotto pero sin arroz.

Ahora, tras quedar eliminada del reality de Telefe salió a hablar y no se guardó nada. "Particularmente Masterchef es muy complicado, no tenés ninguna información sobre los desafíos, y la incertidumbre de lo que te va a tocar, sumado a la presión de cualquier trabajo en televisión, la cantidad de horas de grabación y el laburo de producción es un montón", expresó en diálogo con La Once Diez.

Acerca de quién le gustaría que gane la competencia, indicó: "Por lo bien que cocina, por lo trabajadora que es, por lo buena compañera que es, y porque además siendo médica y teniendo guardias entre las grabaciones llegaba a MasterChef y daba lo mejor, quiero que gane Paula [La Peque Paretto] porque quiero que llegue su mensaje a la gente, que si le pones esfuerzo y sos buena persona, llegás y ganás".

Y agregó: "Mica [Viciconte] también es tremendamente competitiva, y a la vez es un amor, es buena compañera y es amorosa como persona, pero está acostumbrada al reality y a la competencia fuerte, es obvio porque ella viene de un programa como Combate. Me encantaría verlas en la final".

Ernestina Pais

También habló sobre la última emisión de esta temporada. "Ya nos citaron a todos los participantes a la final en marzo, así que estamos expectantes", contó.