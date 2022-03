Qué dijo Beto Casella luego de la salida de Paulo Kablan de MasterChef Celebrity

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó afuera a uno de los participantes más queridos del público: Paulo Kablan. El periodista no logró cautivar al exigente jurado en el desafío y debió salir por la puerta grande del estudio de Telefe.

En la emisión, al comunicador le tocó competir en duplas. Así fue que él hizo pareja con Mica Viciconte, Denise Dumas con La Peque Pareto y Malena Guinzburg con Juariu. Finalmente, debió enfrentarse cara a cara con la deportista.

Él preparó un kafta de carne vacuna y carne de jabalí con salsa de tomate, ajo y cebolla y encurtido de vegetales. Ella, un panqueques de frutilla con duraznos, mousse de dulce de leche y un crocante de nuez con caramelo.

Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis determinaron que la mujer de Fabián Cubero continuara en la competencia. Antes de irse, Kablan, expresó: "Esto lo tomé como un desafío familiar. Las cosas en familia funcionan y lo hacen mucho mejor. He caído con dignidad. Me voy cuatro meses después. Vine por una semana y llevo cuatro meses. Me voy contento, gracias".

Mucho se habló de su salida del programa que conduce Santiago del Moro y uno de los que opinó fue Beto Casella en el ciclo que conduce en El Nueve. Al aire, pasaron un informe del paso del comunicador por el reality y destacaron su sensibilidad. Además, hablaron del enojo de muchos espectadores por la decisión del jurado.

Beto Casella

Fue allí, que Casella, indicó: "Salvo que necesites mucho la guita, salir de un reality que incluye famosos, es bueno para la salud, es bueno para todo, vas a estar de mejor humor porque debés llorar a la noche mientras dormís".