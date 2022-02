La lluvia de memes que dejó la eliminación de Paulo Kablan de MasterChef

Una nueva gala de eliminación se vivió este domingo en MasterChef Celebrity. Quienes tuvieron el peor desempeño en la semana tuvieron que competir en duplas y de esta manera, Denise Dumas concursó con La Peque Pareto, Malena Guinzburg con Juariu, y Paulo Kablan con Mica Viciconte.

Las primeras en subir al balcón fueron Pareto y Dumas, a ellas las siguieron Juariu y Guinzburg. Por este motivo, Kablan y Viciconte debieron enfrentarse entre ellos para que el exigente jurado pudiera determinar quien abandonaba las hornallas más famosas de la televisión argentina.

El periodista presentó un kafta de carne vacuna y carne de jabalí con salsa de tomate, ajo y cebolla y encurtido de vegetales. Por su parte, la modelo realizó panqueques de frutilla con duraznos, mousse de dulce de leche y un crocante de nuez con caramelo. Finalmente, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis determinaron que la marplatense continuara en carrera.

"Esto lo tomé como un desafío familiar. Las cosas en familia funcionan y lo hacen mucho mejor", manifestó el periodista antes de salir por la puerta grande del estudio de Telefe. "He caído con dignidad. Me voy cuatro meses después. Vine por una semana y llevo cuatro meses. Me voy contento, gracias", sumó.

En Twitter, los fieles seguidores del reality culinario se expresaron sobre lo ocurrido en la televisión e inundaron la web con ocurrentes memes. Aquí te dejamos algunos de los mejores que están circulando en la red social del pajarito.