Los mejores memes que dejó la eliminación de Ernestina Pais de MasterChef

Este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Quienes tuvieron el peor desempeño durante la semana debieron enfrentarse para mantener su puesto en las hornallas más famosas de la televisión argentina. Así es como Denise Dumas, Catherine Fulop, Tomás Fonzi, Mery del Cerro y Ernestina Pais dejaron todo frente a las cámaras de Telefe.

Esta vez, el exigente jurado no estuvo completo. Donato de Santis y Damián Betular dijeron presente y no fue el caso de Germán Martitegui, quien fue reemplazado por la campeona de la primera entrega del ciclo, Claudia Villafañe. También participó de la emisión el chef Pedro Bargero, quien brindó una masterclass para sentar las bases de lo que sería el desafío: un plato inspirado en risotto pero sin arroz.

Las peores de la noche fueron Fulop, Pais y Del Cerro. Finalmente, anunciaron que la periodista era quien debía abandonar el ciclo. "Estábamos empezando a divertirnos, entre la inundación, el tornado, los fuegos... Debo admitir que quemaste etapas, quedaste casi al paso con todos los demás. De vez en cuando aparecen personajes, personas como vos y los necesitamos porque son alegría, empujón, siempre con una sonrisa...compañera. Realmente un pasaje rápido pero que difícilmente lo vamos a olvidar", le expresó el chef italiano al despedirla.

Al oír las palabras del jurado, Ernestina no pudo evitar las lágrimas. "Lloro porque soy piscis y me hago 'piscis' encima todo el tiempo, soy pura agua, todo me emociona... el trabajo de toda esta gente, me emociona trabajar en un programa como este, que en televisión hoy se siga apostando a este tipo de programas donde se deja todo y la producción es de primera. Es un grupo maravilloso de personas, cada uno de ellos me recibió como alguien que estuvo desde el primer día. Este programa deja algo, ese picantito de decir '¿por qué un día no doy amor a través de la cocina?'", manifestó frente a las cámaras y, por último, agregó: "Yo sabía y era justicia pura que yo me fuera en este momento".

En Twitter, los fieles seguidores del ciclo llenaron la red de divertidos memes. Aquí te dejamos los mejores que están circulando, desde hace algunas horas en la web.