Luis Ventura habló del estado de salud de su hijo Antoñito

Finalmente el sábado, Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, fue dado de alta tras estar internado por un cuadro de neumonía. El conductor estuvo en La Noche del Domingo y habló sobre el estado de salud del pequeño de 8 años.

"Bendigo el sábado, porque mi hijo Antoñito salió después de quince días internado en el Sanatorio de la Trinidad, porque tuvo neumonía y un cuadro de fiebre durante nueve días. Y, finalmente, desde hace dos días logramos que no tuviera esos episodios febriles", indicó frente a las cámaras de América TV.

Luis Ventura

Y agregó: "Cada uno de mis hijos fueron iguales y distintos. Pero yo con Antoñito tengo otra relación, porque él es otra cosa, tengo que tener una comunicación más gestual, y él no puede decir lo que necesita, no me puede hablar. Entonces, hay veces que uno no sabe lo que le pasa…si le duele el oído o una muela…entonces sufrís".

El comunicador ya había anunciado la grata noticia a través de sus redes sociales. "El personal del Sanatorio Trinidad de Palermo se despide de Toñito, gracias a los médicos, enfermeros, infectólogos y personal de la clínica que le dieron a Venturita UNA ATENCIÓN MARAVILLOSA... La casa está en orden. ANTOÑITO SE FUE DE ALTA", redactó en Instagram.

Un par de meses atrás, en el ciclo que conduce Flor Peña en la TV, Ventura había detallado que su hijo sufre de hiperkinesis. "Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida", señaló en ese entonces.