Caramelito Carrizo rompió en llanto frente a las cámaras de América TV

Un momento muy emotivo se vivió horas atrás en A la tarde, el ciclo que encabeza Karina Mazzocco en América TV, cuando agasajaron a Caramelito Carrizo por su natalicio. "Hoy es el cumpleaños de nuestra querida Cecilia Carrizo", contó la conductora.

Al aire le cantaron el "feliz cumpleaños" y la producción acercó una torta. Emocionada, la panelista, señaló: "Gracias, los quiero un montón. ¡Pensé que no iba a llorar! ¡Perdón! Es hermoso llegar cada día acá y encontrarlos… Hoy es mi cumpleaños, pero yo soy feliz cada día".

Caramelito Carrizo

Distinto es lo que ocurrió con la ex animadora infantil semanas atrás cuando tuvo que salir a defenderse por los dichos de Cinthia Fernández. Indignada con lo que la mediática manifestó, Carrizo indicó: "Todos sabemos que yo no soy periodista, y estoy súper agradecida y feliz de estar en este espacio en el que me abrieron las puertas y me tratan como un par".

"Mis compañeros sí se manejan con papeles y documentación, porque es su profesión. Pero a mí lo que me pasa en este caso en particular es que Cinthia y Matías exponen constantemente la intimidad de ellos. Por eso todos la conocemos y podemos opinar", agregó.

Y cerró: "Cuando yo digo lo que pienso de ella, no hace falta un documento, yo dije que creo que la felicidad de sus hijas también tiene que ver con su padre, es lo que siento. Igual ella canta mi canción y no sé exactamente por qué…si le molestó lo que dije le pido disculpas".