Quién es y qué hace la misteriosa esposa de Adrián Pallares

En esta era de sobreexposición en medios y en redes sociales, parece extraño encontrarse con alguien que quiera mantenerse completamente al margen. Este es el caso de Cecilia, la esposa de Adrián Pallares, compañera del periodista, mamá de sus tres hijas, y de quien se sabe, literalmente, poco y nada.

Sí, a pesar de que su marido forjó una exitosa carrera divulgando la vida privada de las celebridades y mediáticos, Cecilia sigue firme en su postura hermética. Siempre presente junto a Pallares, a quien acompaña desde que sus comienzos, como productor del programa La linterna (que tenía como conductora a Laura Ubfal), ella es su constante sostén.

“Hablar de mi familia no es lo que más me divierte, pero al tratarse de fotos tomadas en salidas públicas… uno tampoco puede oponerse a todo. Es muy difícil que yo exponga a mi familia y no comparto cuando son imágenes robadas de momentos que compartimos con mi mujer y mis hijas, en privado", dijo una vez Adrián.

Y queda claro al ver las imágenes que publica en su cuenta de Instagram, donde se destacan varias fotos con sus hijas Mía (16), Sol (15) y Ema (13), donde aparece Cecilia, a quien, sin embargo, nunca etiqueta en sus posteos, lo que da a pensar que la mujer (de quien se desconoce el apellido) no tiene redes.

Salidas familiares, vacaciones, paseos, cumpleaños, fiestas. En todos estos eventos y situaciones, aparece Cecilia junto a Pallares y las chicas, muy sonriente a lo largo de los años, compañera constante y pieza clave en la dinámica emocional del periodista que pronto estrenará programa en El Trece con Rodrigo Lussich, Paula Varela y Karina Iavícoli.

Y entre todas esas imágenes de familia, se cuela una foto que empieza a verse borrosa, donde un jovencísimo Pallares abraza a quien, seguramente, en ese entonces era su novia; un recuerdo de sus primeros tiempos juntos, cuando se enamoraron.

“Feliz cumple mi amor. Otro año más juntos, ¡y hoy más que nunca! En familia, como siempre, celebrando este día. ¡¡Qué jóvenes que éramos!! Je. Te amo por siempre”, le declara el conductor nacido en 1998 a su compañera, en uno de los pocos posteos en los que hace públicos sus sentimientos hacia esta mujer con la que jamás circuló rumores de crisis.