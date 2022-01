Cuántos hijos tiene Adrian Pallares y cómo están hoy

Adrián Pallares atraviesa el mejor momento de su carrera, un recorrido en los medios que comenzó hace décadas y que se construyó con un sinfín de labores, de toda índole, siempre con el profesionalismo como principal virtud. Claro que nunca dispuso del nivel de visibilidad de la actualidad.

El periodista acaba de firmar su pase a eltrece, un movimiento grandilocuente que significa el mejor contrato de toda su trayectoria. A partir de la química que brota al aire con Rodrigo Lussich, Adrián Suar apostó por ellos para suplantar a LAM en las mañanas.

En las últimas horas, Adrián confirmó que el ciclo se llamará “Socios del espectáculo” y que tomará la franja de 11 a 13 en la señal de Constitución. Un reto enorme, que lo moviliza de un espacio de confort en América a la selva competitiva de uno de los canales líderes.

A partir de este boom mediático, mucha gente se pregunta sobre la vida personal de Pallares. Un aspecto que suele resguardar con recelo, porque considera que su familia es sagrada y por eso no se expresa públicamente con asiduidad.

No obstante, el comunicador siempre se describe como un enamorado de la dinámica familiar, esa que supo edificar con Cecilia hace mucho tiempo atrás y que continúa latente y sólida. De hecho, nunca se escuchó ningún rumor de crisis, ni nada por el estilo.

Lo cierto es que Adrián es padre de tres soles, tres preciosas mujeres que iluminan sus días: Mía (16 años), Sol (15) y Ema (13). Cada tanto suele compartir al aire las personalidades de sus retoños y describe el conocimiento de ellas sobre el mundo del espectáculo y la farándula.

En cuanto a su decisión de mantener un perfil bajo, Adrián contó: “Hablar de mi familia no es lo que más me divierte, pero al tratarse de fotos tomadas en salidas públicas… uno tampoco puede oponerse a todo. Es muy difícil que yo exponga a mi familia y no comparto cuando son imágenes robadas de momentos que compartimos con mi mujer y mis hijas, en privado".

El año pasado se animó a compartir una foto con Sol y posteó: "Hoy hace 14 años nacía mi hija Sol. Ella es la luz de casa, compañera, inquieta, inquisidora y por sobre todas las cosas buena y amorosa. Gracias hija por ser el motor de nuestra familia en todo momento. Te amamos”.