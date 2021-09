El atroz pedido de Ana Rosenfeld a un mes de la internación de su marido

Un mes pasó desde que Marcelo Frydlewski, el marido de Ana Rosenfeld, fue diagnosticado con covid-19 y debió ser internado de urgencia en Miami. A treinta días de ese momento, el pronóstico no es para nada alentador y muchos de los allegados a la familia aseguran que "están a la espera de un milagro".

Luciana Salazar, amiga cercana de la famosa letrada, rompió en llanto frente a las cámaras de eltrece y dejó entrever su gran preocupación y angustia por la salud del empresario. "Hay gente muy cercana a mí que está pasando un momento muy difícil y eso me pone muy triste. Son personas que son parte mi vida, que viví un montón de cosas. Todo me remueve: mi hija, el nacimiento, ellos fueron los primeros en enterarse la decisión, me apoyaron mucho", manifestó.

Si bien ella no quiso brindar muchos detalles sobre cómo se encontraba el hombre, Yanina Latorre en LAM contó que "está en un estado crítico y que los valores no cambian". Según la angelita, "el pulmón se le complicó y los médicos no le dan una esperanza".

En las últimas horas, Rosenfeld, quien se ha mantenido muy activa en sus redes compartiendo mensajes y rezos para su marido, subió una postal con un atroz pedido. "Amorcito no te vayas todavía que tenemos muchas cosas aún pendientes", redactó en Instagram.

El pedido de Ana Rosenfeld por la salud de su esposo

Los mensajes de apoyo de diversas figuras del mundo del espectáculo no tardaron en aparecer. "Él esta luchando junto a todos los que rezamos por él. Yo creo en los milagros y está decretado", escribió Carmen Barbieri. "Linda, fuerzas", comentó Catherine Fulop. "Vamos fuerza Anita. ¡No decaigas! Lo tenemos en oración", sumó Georgina Barbarossa.