Luciana Salazar antes y después: los increíbles cambios de la modelo desde los inicios de su carrera

Luciana Salazar lleva unos 30 años en el mundo del espectáculo y muchos cambios en su imagen, lo que fue motivo de controversias en reiteradas oportunidades. Si bien la modelo y conductora insiste que no se sometió a cirugías estéticas para cambiar su imagen. Su aspecto cambió exponencialmente durante las décadas.



Luciana Salazar es sobrina de Evangelina Salazar. Fuente: TV Show.

La modelo nació el 7 de noviembre de 1980 en el barrio de Belgrano, siendo la hija de Liliana Moreso y Fernando Salazar, hermano de Evangelina Salazar, la esposa de Palito Ortega. Esto convirtió a Luciana en prima directa de los reconocidos actores y productores Julieta, Emanuel, Rosario y Sebastián Ortega aunque nunca tuvo el mejor trato con ellos por todos los escándalos a su alrededor.



Luciana Salazar admitió que tras su primera operación de busto su madre "se puso a llorar". Fuente: TV Show.



"Cuando me las hice por primera vez yo tenía muchas lolas y había hecho una publicidad en el exterior, tenía la plata, el dólar estaba a 4 y dije 'bueno', no sé por qué se me ocurrió... Había quedado (con) una barbaridad y mi mamá se me puso a llorar", reveló en el programa PH Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff, hablando de su primera operación de busto.



Luciana Salazar. Admitió que usa "muchas cremas", Fuente: TV Show.

En la misma sintonía, continuó explicando: "Las llevé un tiempo y después me fui sacando... A mí me gusta cuidarme mucho, pero no con las comidas, hago ejercicio aunque no soy obsesiva, hace ya una semana que no voy, y me gusta ponerme muchas cremas".



Luciana Salazar. Fuente: Twitter.

Su rostro no es el mismo que a los 20 años y las fotos lo confirman: su boca es más grande, sus pómulos están más afinados y su nariz es más chica. En muchas entrevistas aseguró que la genética la acompaña y que en las redes sociales no usa photoshop, pero se coloca filtros para iluminar las fotos.

Luciana Salazar. "No me hice la cola. La gente termina creyendo lo que quiere". Fuente: Instagram Luciana Salazar.



"Dicen que me hice la cola y no es así, la gente termina creyendo lo que quiere. No me reduzco la cintura ni me retoco o me plancho la cara. Solo cambio el filtro para darle más luminosidad", confesó en una entrevista con la revista Caras.



Luciana Salazar es una de las mujeres más famosas de argentina tanto por su trabajos como por su vida rodeada de polémicas, no sólo en cuanto a las cirugías sino por sus idas y vueltas con Martín Redrado. Actualmente es una de las participantes de La Academia y divide su vida entre su trabajo y su hija de cuatro años, Matilda Salazar.

¿Qué opinas de Luciana Salazar asegurando que no se hizo muchas cirugías estéticas?