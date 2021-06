La picante amenaza de Cinthia Fernández a los futbolistas casados que le mandan mensajes

La polémica disputa legal entre Wanda Nara y Maxi López parece no tener fin. Durante los últimos festejos del Día del Padre, el jugador denunció que su ex mujer no deja ver a sus hijos.

"Aunque vos no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos. Siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que nunca vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben", escribió en su cuenta de Instagram. Tras las repercusiones mediáticas, Wanda decidió iniciar acciones legales contra López a través de su abogada, Ana Rosenfeld.

Ahora, Ángel de Brito contó detalles en Los Ángeles de la Mañana sobre este conflicto que incluye un embargo contra el jugador de fútbol por 600 mil euros. Una deuda millonaria que se fue acumulando durante años por el incumplimiento de la cuota alimentaria que le correspondía a sus hijos.

Respecto al conflicto, la panelista Cinthia Fernández declaró: "Los futbolistas tienen todos los tongos estudiados". Luego, la "angelita" aprovechó para quejarse de algunos futbolistas que le mandan mensajes y les advirtió por Twitter: "Lo peor de todo... La cantidad de jugadores que me mandan mensajes privados no tiene nombre. De acá, de afuera, solteros y obvio, su especialidad, casados en trampa. Vayan borrando los mensajes chicos, que si me agarran loca los muestro".

Recordemos que Fernández viene atravesando un drama parecido al que sufre Wanda. Matías Defederico, su ex pareja y padre de sus hijas, está embargado por casi un millón de pesos por deudas acumuladas de cuota alimentaria.