Alejandra Maglietti muestra su escultural cuerpo y deslumbra a sus fans 

Alejandra Maglietti, la reconocida panelista del programa de televisión Bendita, es admirada por su increíble belleza y talento. La también abogada de 35 años siempre se muestra super activa en sus redes sociales. Con un largo listado de trabajos en su currículum, conserva aún su increíble figura de cuando trabajaba como modelo profesional.

Lo que destaca a Maglietti es el hecho de que ha sabido anteponerse a todos los estereotipos que por su imagen le han adjudicado, demostrando su gran intelecto. Su increíble belleza y atractivo físico la han llevado a obtener 1,6 millones de seguidores en Instagram, lo sorprendente es que el grupo conjunto de sus fans contiene personas de todas las edades.

Una de sus rutinas favoritas es la de compartir cada uno de los sensuales looks que elige para sus participaciones como columnista en Bendita. En este sentido, en las últimas horas, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se la puede ver desplegando toda su belleza en pleno estudio con un outfit super ajustado.

En los últimos días, la modelo y abogada reveló datos desconocidos sobre su intimidad que sorprendió a todos. La blonda nació en Resistencia, Chaco. Sin embargo, por cuestiones laborales, a sus tres años sus padres decidieron mudarse a Formosa, donde ella creció. Cuando terminó la secundaria decidió viajar a Buenos Aires. Fue por esos años que decidió cambiar su nombre, por el de Alejandra. En verdad su verdadero nombre es Ayelén, según dice en su DNI.

En sus redes sociales, explicó los motivos que la llevaron a cambiar su identidad: "Buena pregunta, todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso".