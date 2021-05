Juana Viale contó qué pasó con la invitación que le hizo a Alberto Fernández y Baby Etchecopar sugirió un particular menú

Este sábado, La noche de Mirtha (eltrece) tuvo su habitual perfil político con invitados como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y los periodistas Luis Gasulla, Baby Etchecopar y Diego Cabot.

Para romper el hielo, fiel a su estilo frontal, Etchecopar hizo una particular sugerencia a Juana Viale para el menú. “Yo pensé que íbamos a comer bananas, porque hoy somos todos gorilas”, enfatizó en tono irónico el periodista.

Además, Baby protagonizó dos de los momentos más filosos de la noche. Por un lado, reveló la drástica decisión que tomó tras recibir una crítica de Alberto Fernández vía Whatsapp. Por otro, dio detalles de la tensa discusión que tuvo recientemente con Mauricio Macri.

Más tarde, mientras los comensales y la conductora debatían sobre la figura del Presidente, Etchecopar el preguntó a Juana: "¿Vos lo tuviste Alberto alguna vez acá?". A lo que la actriz respondió: "No, no quiso, no me contestó más", dejando así en claro que su gestión personal para tener a Alberto Fernández en su ciclo no ha llegado a buen puerto.

En términos de rating, si bien la nieta de Mirtha Legrand volvió a quedar debajo de su principal rival: Andy Kusnetzoff y su PH: Podemos hablar (Telefe), las mediciones marcaron un giro inesperado con respecto a la semana anterior, y la actriz quedó considerablemente más cerca del ex CQC que el sábado pasado.