Baby Etchecopar confesó que tuvo una tensa discusión con Mauricio Macri: "Le dije que les faltó..."

Este sábado en La noche de Mirtha (eltrece), Juana Viale tuvo una mesa signada por la coyuntura política con la titular del Pro, Patricia Bullrich y los periodistas Baby Etchecopar, Diego Cabot y Luis Gasulla.

“Pensé que íbamos a comer banana hoy”, comentó con ironía Baby en referencia a las acusaciones de “gorilas” por ser opositores y críticos al Gobierno Nacional todos los invitados en la mesa.

Durante el intenso ida y vuelta entre los comensales, Etchecopar hizo dos revelaciones sobre su vínculo con dos líderes políticos. Por un lado, comentó que tomó una drástica decisión tras recibir una crítica de Alberto Fernández vía WhasApp.

Pero además, confesó que recientemente tuvo un cruce con el expresidente. “Hace veinte días discutí con Mauricio Macri. Le dije que les faltó pelotas para gobernar. Me llamó por una nota en Infobae. Yo decía que Macri tenía la pelota en el arco y no la pateó. Me dijo que se había enojado por la nota que hice. Yo decía que no pateó porque tenía a Marcos Peña, al ecuatoriano... Me dijo que yo lo había lastimado. Le dije: ‘Nos dejaste en manos de estos delincuentes de nuevo’”, disparó el periodista.

Por su parte, Bullrich confirmó que le gustaría ser presidenta, pero prefirió focalizarse en el resultado de las uranas para este año. “Tenemos que hacer una gran elección 2021. Poner nuestra mejor selección. Todavía no hablar del 2023″, apuntó la exministra de Seguridad.