Tini Stoessel enfrentó los rumores de embarazo con una frase que no pasó desapercibida: "Por..."

La artista aprovechó una pausa en su recital para hablar a calzón quitado con sus fans sobre los últimos de temas que la rodean: ¿qué dijo?

En medio de su último recital en Córdoba, y con los rumores de un supuesto embarazo copando la agenda de las redes sociales, Tini Stoessel decidió no mirar para otro lado. Fiel a su estilo espontáneo y sin filtros, frenó el show para hacer una confesión íntima que terminó en una ovación generalizada.

Sincericidio en pleno escenario Tini (2) La cantante brilló en Córdoba. Archivo MDZ Todo ocurrió durante una de las pausas del recital. Tini se acercó al borde del escenario y, con total naturalidad, le blanqueó a sus fans la "situación" femenina que estaba atravesando.

“Si yo en un momento me tengo que ir, es porque estoy con una situación. Realmente estoy muy preocupada. Por suerte me puse un short negro".

El comentario generó una ola de risas y complicidad inmediata con el público, demostrando esa cercanía de "amiga" que la caracteriza. Pero la anécdota escatológica no quedó ahí, sino que le sirvió en bandeja el pie perfecto para abordar el tema que todos querían saber.

El dardo sobre su supuesto embarazo Embed - Tini Stoessel enfrentó los rumores de embarazo con una frase que no pasó desapercibida: qué dijo Lejos de esquivar el bulto o mandar a emitir un frío comunicado de prensa, la artista fue directo al hueso y despejó las dudas sobre su supuesto embarazo, aunque con un remate que dejó a todos recalculando: “Para aclarar, lo bueno es que no estoy embarazada. Por ahora…”