Córdoba espera un fin de semana largo récord con eventos de gran convocatoria

Con el recital de Tini Stoessel y una competencia internacional de ciclismo, Córdoba ya registra alta ocupación hotelera este fin de semana largo.

La provincia de Córdoba se prepara para un fin de semana largo de alto impacto turístico, impulsado por una combinación de espectáculos masivos y eventos deportivos de nivel internacional que movilizan a miles de visitantes y tendrán un fuerte impacto económico.

Uno de los principales atractivos será el regreso de Tini Stoessel, quien se presentará el 20 y 21 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes con su “Futttura World Tour”. El show, de gran despliegue escénico, marca su vuelta a los escenarios cordobeses y reafirma el rol de la provincia como plaza clave en el circuito de grandes recitales.

Tini (2) En paralelo, el deporte tendrá su protagonismo con la realización de L'Étape Argentina by Tour de France, competencia inspirada en el histórico Tour de France. La prueba se disputará el domingo 22 de marzo con largada y llegada en el Kempes, convocando a ciclistas de todo el país y del exterior.

El recorrido incluirá circuitos de 64 y 134 kilómetros a través de los paisajes del valle de Punilla, posicionando a Córdoba como escenario ideal para eventos deportivos de gran escala y proyección internacional.

Impacto turístico en Córdoba El impacto ya se refleja en el sector turístico: los alojamientos de entre tres y cinco estrellas registran niveles de ocupación que van del 80% al 100% durante el fin de semana. Desde la Agencia Córdoba Turismo destacaron que estos números evidencian el efecto positivo de este tipo de propuestas en la economía local.