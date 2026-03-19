Cuál es el circo que quedó bajo la lupa por la desaparición de la nena de dos años en Córdoba

Desde un principio, los familiares de la nena apuntaron contra un circo. La encargada del evento denunció amenazas.

Este jueves, E.P.L., la nena de dos años que había desaparecido el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la intersección de Santiago Ayala y Pablo Trullenque, en el barrio San José Obrero, Córdoba, fue encontrada con vida. Desde un primer momento, los familiares de la niña apuntaron contra un circo.

Video: así encontraron a la nena Encontraron a Esmeralda, la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba Cuál es el circo que quedó bajo la lupa Se trata de “Jugando al Circo con PomPin”, el cual se había presentado durante varios días en el Predio Encanto Cosquín y luego se dirigió hasta el Cine Teatro Municipal de Villa Giardino. Según trascendió, los encargados del circo continuaron en la zona hasta el miércoles, día en el que desapareció la nena.

circo Esmeralda desaparición Córdoba NA El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el predio ya fue requisado y que dio negativo.

Qué dijo la encargada del circo En diálogo con eldoce, la mujer indicó que desde un primer momento se pusieron a disposición de la Justicia y reveló que sufrieron amenazas. “Nos encontramos completamente a disposición de la Justicia. Estamos en La Cumbre, tenemos previstas funciones para el fin de semana. El miércoles a las 5 de la tarde llegaron al terreno, nos pusimos a disposición y dio resultado negativo”, señaló la encargada del circo.